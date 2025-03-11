أسهم تسلا تهوي بأكثر من 15%

تراجعت أسهم شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 15% يوم الاثنين. وجاء الانخفاض الحاد في أعقاب خفض أحد المحللين لتوقعات تسليمات الشركة، مما زاد من الضغوط على سعر السهم.



وشهد سهم تسلا ارتفاعاً كبيراً، وبلغ ذروته في منتصف ديسمبر، وبدأ السعر في الانخفاض بشكل مطرد وتسارعت وتيرة التراجع خلال الأسابيع الأخيرة. وأنهت تسلا عام 2024 بأول انخفاض في تسليم السيارات منذ أكثر من عقد، على الرغم من توقعات ماسك السابقة بتحقيق نمو.

وحافظ ماسك على اهتمام المستثمرين من خلال وعوده بمشاريع مستقبلية في مجال السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر.