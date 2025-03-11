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«القابضة» (ADQ) تعلن نجاح عرض الشراء الاختياري لأسهم أرامكس وتصبح المساهم الأكبر في الشركة

«القابضة» (ADQ) تعلن نجاح عرض الشراء الاختياري لأسهم أرامكس وتصبح المساهم الأكبر في الشركة
11 مارس 2025 12:09

أبوظبي(الاتحاد)

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أعلنت «القابضة» (ADQ) نجاح عرض الشراء النقدي الاختياري المشروط الذي قدمته شركتها التابعة والمملوكة بالكامل بشكل غير مباشر كيو لوجستيكس القابضة («كيو لوجستيكس») لشركة أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي.وفي حال إتمام الصفقة بنجاح، ستمتلك «القابضة» (ADQ) أكبر حصة سهمية في أرامكس، حيث ستبلغ القيمة التراكمية لملكيتها 58% من أسهم الأخيرة، بما في ذلك 22.69% من أسهمها المملوكة لمجموعة موانئ أبوظبي ش.م.ع، والتي تمتلك «القابضة» (ADQ) على حصة الأغلبية فيها. وقال منصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «يسعدنا أن تنضم شركة أرامكس إلى محفظتنا، والذي يأتي عقب نجاح عرض الشراء الاختياري، وشريطة إتمام الصفقة بنجاح. وستندرج أرامكس ضمن مجموعة أعمال القابضة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتي تضم بالفعل عدداً من الشركات الرائدة في المجال أمثال مجموعة موانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، والاتحاد للطيران، وقطارات الاتحاد. وباعتبارنا سنكون المساهم الأكبر في أرامكس، سنوظف خبراتنا الواسعة في تطوير وتحويل الشركات المحلية إلى لاعبين رائدين ينافسون الشركات العالمية، لدعم نمو ونجاح أرامكس وجميع أصحاب المصلحة لديها». وبموجب اللوائح التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع، يحق لشركة «القابضة» (ADQ) مواصلة قبول الأسهم من المساهمين الذين لم يتقدموا بطلبات قبول، خلال فترة العرض، وذلك حتى الساعة 3 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، من يوم 24 مارس 2025، بسعر العرض البالغ 3 دراهم للسهم الواحد. وسيتم الإعلان عن العدد الإجمالي النهائي للأسهم التي صدر بشأنه قبول يوم 28 مارس 2025. ام، ولينكدإن وإكس.

القابضة العامة
الشركة القابضة ADQ
أرامكس
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