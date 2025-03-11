الدولار يتراجع أمام الين الياباني

تراجع الدولار مقابل الين اليوم الاثنين مع قلق المستثمرين بشأن تباطؤ اقتصادي أميركي محتمل.

ومع ذلك، ارتفع الدولار مقابل بعض نظرائه الرئيسيين مثل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني.



وتراجع الدولار 0.47 بالمئة إلى 146.33 ين مقابل العملة اليابانية بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر من العام الماضي عند 146.625 ين.

وانخفض الدولار خلال أغلب الجلسة مقابل ملاذ آمن آخر وهو الفرنك السويسري، قبل أن يتعافى. وصعدت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري 0.26 بالمئة إلى 0.882 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر.

وفقد اليورو 0.08 بالمئة من قيمته إلى 1.0823 دولار لكنه ظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أربعة أشهر.



وتراجع الدولار الكندي 0.55 بالمئة مقابل نظيره الأميركي إلى 1.4459 للدولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر وتراجعت 5.53 بالمئة عند 78488.64 دولار. ونزلت إيثريوم 6.99 بالمئة إلى 1905.10 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2023.