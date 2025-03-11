الأربعاء 12 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«موانئ أبوظبي» تحتفظ بشهادة الجودة المالية الدولية

"موانئ أبوظبي" تعزز حضورها في 5 أسواق عالمية جديدة
11 مارس 2025 14:12

أبوظبي (الاتحاد)
 نجحت مجموعة موانئ أبوظبي، في تجديد اعتماد الجودة المالية الدولية (MSI 20000 ) للدورة الثانية على التوالي، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بالمعايير الدولية للجودة المالية.

أخبار ذات صلة
«موانئ أبوظبي» تستعد لتسلم رافعات محطة سفاجا بمصر
"موانئ أبوظبي" ومجلس الاستثمار الباكستاني يتعاونان لتطوير منطقة صناعية

وتم منح هذه الشهادة المرموقة من قبل هيئة الاعتماد الفرنسية «كونفيسيرت»، مؤكدة امتثال مجموعة موانئ أبوظبي المتواصل في استيفاء المتطلبات الصارمة لشهادة MSI 20000.
جدير بالذكر أن شهادة MSI 20000 هي معيار دولي مخصص لقياس جودة الحوكمة المالية للشركات والمؤسسات، والذي تنظمه «آي جي إس إف» (المجموعة الدولية للتمويل المستدام). 
ويعد هذا المعيار نموذج قياس وتقييم شامل يرتكز على جانبين رئيسيين وهما الثبات المالي والأداء المالي، بناءً على مقارنة معيارية مع أقران الشركة ضمن القطاع الذي تنشط به. 
وفي نهاية دورة الاعتماد التي تستمر لثلاثة أعوام، يتم منح هذه الشهادة التي تضمن للشركات الحفاظ باستمرار على أعلى معايير للحوكمة المالية والأداء المالي بمرور الوقت.وبهذه المناسبة، قال مارتن أروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية، مجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا الحصول على شهادة الجودة المالية الدولية MSI 20000 للمرة الثانية على التوالي، والتي تؤكد على مكانة مجموعة موانئ أبوظبي كشركة رائدة في مجال الحوكمة المالية في قطاعات الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية. كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا المتواصل بالتميز المالي والتحسين المستمر وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان المرونة والشفافية في أعمالنا. ولا شك أن الحصول على هذه الشهادة للدورة الثانية على التوالي يضع مجموعة موانئ أبوظبي في مصافّ الشركات العالمية المعترف بجودة حوكمتها المالية، حيث إن هذه الشهادة تعتبر دليلاً على قدرتنا على التعامل مع ديناميكيات السوق مع الحفاظ على قوة ملاءتنا المالية».
حصلت مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2021 على شهادة MSI 20000، مما يسلط الضوء على التزامها الراسخ بالتميز، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تعمل ضمن قطاع الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

موانئ أبوظبي
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
حاكم عجمان بحضور عمار بن حميد يتقبل تهاني سالم القاسمي والشيوخ والمهنئين بشهر رمضان (الصور من وام)
علوم الدار
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك
اليوم 03:05
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
الرياضة
سان جيرمان يطرد ليفربول من «أبطال أوروبا»
اليوم 02:55
جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أطفال القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ مبادرة إنسانية لدعم قطاع التعليم في غزة
اليوم 02:54
جانب من بيان الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©