«سيدات أعمال أبوظبي» يطلق برنامج «رائدة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أمس، توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا، المختصة في مجال التسويق والاتصال المؤسسي، وتحويل الأعمال الرقمية، لإطلاق برنامج «رائدة» لتمكين رائدات الأعمال في أبوظبي.

ويهدف برنامج «رائدة» الذي يمتد لمدة عام، إلى تسريع تمكين رائدات الأعمال من خلال تزويدهن بالمهارات والأدوات الأساسية التي تساعدهن على تحقيق النمو والانطلاق في أعمالهن، عبر تعزيز المهارات في التسويق الرقمي والاجتماعي في الشأن الخاص بمشاريعهن.

وقالت أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، إن اتفاقية التعاون مع مجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا، ومن خلال إطلاق برنامج «رائدة» ستقوم بدعم 10 رائدات أعمال خلال السنة الأولى من البرنامج، كما ستتضمن الاتفاقية تنظيم ورش عمل تفاعلية ودورات تدريبية متقدمة، وتزويد المشاركات بالمهارات اللازمة والعلاقات المهنية التي تضمن لهن النجاح المستدام في مسيرتهن الريادية.

وأكدت التزامهم بتمكين سيدات ورائدات الأعمال والمبدعات، والراغبات في تأسيس مشاريع تجارية حيوية، من خلال الاستماع إلى أصواتهن واستشراف تطلعاتهن وطموحاتهن لبناء جيل جديد من القياديات والمبتكرات في منظومة الأعمال في الإمارة، معربة عن ثقتهم بالرؤى الإبداعية والأفكار المبتكرة لعضوات المجلس في مختلف مجالات أعمالهن التجارية.

من جانبه قال باسل قاقيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوبليسيس جروب الشرق الأوسط وتركيا، إنه بموجب الاتفاقية تؤكد المجموعة التزامها بتزويد رائدات الأعمال بالمهارات والمعرفة والأدوات التي تُمكّنهن من تحقيق النمو في مشاريعهن، ودعم مجتمعٍ يُطلقْن فيه العنان لمسيرة الإلهام والازدهار، مشيراً إلى حرص بوبليسيس جروب على تمكين المرأة ودعمها في المجالات كافة.

وأكد تطلعهم إلى العمل جنباً إلى جنب مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، لتوسيع دائرة المعرفة، واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة لرائدة الأعمال في قطاع الأعمال والمشاريع الرائدة.