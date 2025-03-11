سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج أسهم «ألفا داتا»



أبوظبي (الاتحاد)

رحب سوق أبوظبي للأوراق المالية، بإدراج شركة ألفا داتا، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات، ويُعد هذا أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات وثاني طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2025، مما يعزز التزام السوق بتوسيع عروضه الاستثمارية وتوفير فرص استثمارية متنوعة.

ويؤكد هذا الإدراج التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بدعم قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات من خلال توفير البيئة الاستثمارية المثالية للشركات ذات النمو المرتفع في مجالات تركز على النمو المستقبلي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

وتعليقاً على الإدراج، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا الترحيب بإدراج شركة ألفا داتا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يُعد أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات في العام 2025 وثاني طرح لنا هذا العام. يعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتعزيز إمكانية الوصول إلى سوق ديناميكي ومتنوع، خاصة في قطاع البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا عالية النمو. ومع مواصلة سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده في توسيع عروضه، فإننا نصنع المزيد من الفرص الاستثمارية والمتنوعة للمستثمرين للمساهمة في الاقتصاد الرقمي».

وأضاف أن إدراج شركة ألفا داتا - الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وحلول الحوسبة السحابية - يتماشى مع جهود مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في تمكين الشركات الرائدة من دفع عجلة الابتكار ودعم التحول الاقتصادي في أبوظبي. وانطلاقاً من مكانتنا كأحد الممكّنات الرئيسية للنمو المستدام وتطوير سوق المال في المنطقة، فسوف نواصل دعم الشركات الخاصة من أجل تحقيق طموحاتها في النمو عبر منصة إدراج سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى ألفا داتا: «نحن فخورون للغاية بإنجازنا اليوم بالانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتحول من شركة عائلية محلية في الإمارات العربية المتحدة إلى عامة بعد الطرح العام الأولي والطلب القوي الذي شهدناه. يُعد هذا الإدراج علامة فارقة في سجل إنجازاتنا الذي بدأناه منذ 40 عاماً، عملنا خلالها على دعم نمونا وتعزيز الابتكار. ونحن ندخل فصلاً جديدًا ومثيراً لشركة ألفا داتا، نواصل التزامنا نحو مساهمينا والسوق بمفهوم أوسع، من أجل مواصلة دعم النمو وترسيخ دور ريادي في التطور التكنولوجي. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، فنحن نتطلع إلى دفع عجلة التحول الرقمي وتقديم قيمة استثنائية لمساهمينا».