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اقتصاد

1.2 مليار درهم إيرادات «يلا» خلال 2024

1.2 مليار درهم إيرادات «يلا» خلال 2024
11 مارس 2025 14:18

 أبوظبي (الاتحاد)
سجلت «مجموعة يلا» المحدودة، خلال عام 2024، إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم «339.7 مليون دولار» بنمو 6.5%، مقارنة بــ 1.1 مليار درهم عام 2023. 
ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة أمس، واصلت «يلا» تركيزها على دعم مسيرة نموها، حيث ارتفعت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 12.2% لتصل إلى 333.5 مليون درهم «90.8 مليون دولار»، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، ما يؤكد قوة الأداء المالي للمجموعة وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية مدفوعة بالزخم المستمر في أعمالها.
كما ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 119.4 مليون درهم «32.5 مليون دولار» بنمو 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 
وحققت «يلا» هامش ربح صافي بنسبة 35.8%، خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم، ما يعكس قدرتها على تحقيق إيرادات قوية مع الحفاظ على كفاءة عالية في إدارة النفقات.
وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة يلا، إن تحقيق المجموعة لهذا الأداء المالي يعكس الالتزام بتحسين تجربة المستخدم وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وهذا ما أسهم في ارتفاع الربحية التشغيلية للمجموعة بنسبة 26% على أساس سنوي.
 وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل المشهد الرقمي، حيث تعمل المجموعة على تسخير إمكانياته لابتكار تجارب أكثر تفاعلًا لمستخدميها. 
من جانبه، قال صيفي إسماعيل، رئيس المجموعة، إن النتائج التي حققتها المجموعة، خلال الربع الرابع، يعكس نجاح استراتيجيتها في تحقيق التوازن بين الربحية والنمو المستدام. 

مجموعة يلا المحدودة
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