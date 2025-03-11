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اقتصاد

شراكة بين «سبيس 42» و«فياسات» لتطوير الاتصالات العالمية

شراكة بين «سبيس 42» و«فياسات» لتطوير الاتصالات العالمية
11 مارس 2025 15:31

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية المتخصّصة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة «فياسات»، المُشغّل العالمي لخدمات الاتصالات الفضائية المتنقّلة، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف سُبُل التعاون بهدف تأسيس مبادرة مشتركة تعنى بتطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات الفضائية (5G NTN).
ويُعد هذا التعاون بين «سبيس 42» و«فياسات» خطوةً مهمة نحو تعزيز قطاع الاتصالات الفضائية على المستوى العالمي، بما يُمكن الشركتين من تلبية الطلب المتزايد على حلول الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وإنترنت الأشياء ضيّق النطاق (NB-IoT)، إلى جانب خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية من الجيلين الحالي والتالي. 
وتُجري «سبيس 42» و«فياسات» في المرحلة الأولى من هذه الشراكة سلسلةً من الدراسات الفنية والتجارية الممولة من الشركاء، بهدف تطوير بنية تحتية تشاركية أو متعددة المستأجرين ومتعددة المدارات لشبكة الجيل الخامس غير الأرضية (5G NTN) بالاعتماد على هيكلية مفتوحة قائمة على المعايير الدولية. وتهدف هذه البنية التحتية إلى دعم نطاق واسع من الأطياف الترددية، بما في ذلك النطاقين الترددين العريضين (L-S band) والطيف الترددي الأرضي، مما يسهم في تعزيز إمكانية التجوال العالمي بين مشغلي الشبكات الإقليمية.
بهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة سبيس 42: «يُشكل تعاوننا مع 'فياسات' خطوة محورية في تعزيز قطاع الاتصالات العالمي عبر الأقمار الصناعية من خلال تبنّي هيكلية مفتوحة وقابلة للتطوير. كما نستكشف آفاقاً جديدة في مجالات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS)، من خلال تأسيس نظامٍ قائم على الابتكار المتبادل والتشغيل البيني والمعايير المفتوحة».
وأضاف: «تُسهم هذه الشراكة في تسريع الوصول إلى السوق، وتحسين الكفاءة من حيث التكلفة، وضمان تكامل سلس مع الشبكات الحالية والمستقبلية. ومن خلال هذا التعاون، نتطلّع لتطوير بنية تحتية متكاملة ومتطورة، وجاهزة لتلبية متطلبات المستقبل لتمكين القطاعات والحكومات والمجتمعات حول العالم».
بدوره، قال مارك دانكبيرج، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «فياسات»: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن فوائد قطاع الفضاء يجب أن تعود على الجميع. ويشكّل تعاوننا اليوم مع «سبيس 42» خطوة مهمة في استراتيجيتنا للنمو الرأسمالي الفعّال بهدف بناء منظومة متكاملة من الشركاء الملتزمين بالابتكار المستقبلي في قطاع الفضاء، وذلك بالاعتماد على معايير شبكات الجيل الخامس (5G) المفتوحة والهيكلية القابلة للتطوير».
وأضاف: «بالتوازي مع اتفاقيتنا الأخيرة مع وكالة الفضاء الأوروبية، ستتيح شراكتنا مع «سبيس 42» تطوير الجيل التالي من البنية التحتية، مستفيدةً من التصميمات المبتكرة المستندة إلى معايير شبكات الجيل الخامس غير الأرضية. كل ذلك يجري في إطار تحالفٍ كبيرٍ من الشركاء في القطاعين العام والخاص، الملتزمين بجعل قطاع الفضاء آمناً ومفتوحاً ومتاحاً للجميع».

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