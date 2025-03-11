"سبيس 42" و"فياسات" تُعلنان شراكتهما لتطوير الاتصالات العالمية

أعلنت شركة "سبيس 42"، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "فياسات" لاستكشاف سُبل التعاون بهدف تأسيس مبادرة مشتركة تعنى بتطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات الفضائية (5G NTN).

ويعد هذا التعاون بين الشركتين خطوةً مهمة نحو تعزيز قطاع الاتصالات الفضائية على المستوى العالمي، بما يُمكنهما من تلبية الطلب المتزايد على حلول الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وإنترنت الأشياء ضيّق النطاق (NB-IoT)، إلى جانب خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية من الجيلين الحالي والتالي.

وتُجري "سبيس 42" و"فياسات" في المرحلة الأولى من هذه الشراكة سلسلةً من الدراسات الفنية والتجارية الممولة من الشركاء، بهدف تطوير بنية تحتية تشاركية أو متعددة المستأجرين ومتعددة المدارات لشبكة الجيل الخامس غير الأرضية (5G NTN) بالاعتماد على هيكلية مفتوحة قائمة على المعايير الدولية.

وتهدف هذه البنية التحتية إلى دعم نطاق واسع من الأطياف الترددية، بما في ذلك النطاقين التردديين العريضين (L-S band) والطيف الترددي الأرضي، ما يسهم في تعزيز إمكانية التجوال العالمي بين مشغلي الشبكات الإقليمية.

وتستكشف الشركتان بموجب هذه الشراكة تقنيات مبتكرة وتصميمات أنظمة مستدامة لتعزيز كفاءة شبكات الأقمار الصناعية ومواءمتها مع نماذج شبكات الجيل الخامس، مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتنوعة في الدول المختلفة، ويعتمد التعاون على أفضل ممارسات وإرشادات القطاع التي وضعها اتحاد خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSSA)، مع الاستفادة من الطيف الترددي المرخّص للأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات المتنقّلة والتصاميم المفتوحة القابلة للتشغيل المتبادل والتي تستند إلى معايير مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP)، لضمان التكامل السلس مع شبكات الاتصالات العالمية.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ "الياه سات للخدمات الفضائية" التابعة لشركة "سبيس 42"، إن هذا التعاون يشكل خطوة محورية في تعزيز قطاع الاتصالات العالمي عبر الأقمار الصناعية من خلال تبنّي هيكلية مفتوحة وقابلة للتطوير، مشيرا إلى استكشاف آفاق جديدة في مجالات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (MSS)، من خلال تأسيس نظامٍ قائم على الابتكار المتبادل والتشغيل البيني والمعايير المفتوحة.

بدوره، ذكر مارك دانكبيرج، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "فياسات" أن الشراكة الحالية مع "سبيس 42" ستتيح تطوير الجيل التالي من البنية التحتية، بالاستفادة من التصميمات المبتكرة المستندة إلى معايير شبكات الجيل الخامس غير الأرضية.