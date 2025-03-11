فنادق أبوظبي تسجل أعلى إيرادات للغرف خلال فبراير

رشا طبيلة (أبوظبي)

حققت إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي مستويات قياسية خلال شهر فبراير الماضي، بدعم زوار معرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع والأمن البحري «نافدكس»، لتسجل أعلى متوسط سعر يومي للغرف الفندقية وإيرادات الغرفة الفندقية منذ عام 2009، وفقاً لبيانات أولية لشركة «كو ستار» المتخصصة في توفير بيانات ومعلومات أسواق العقارات.

كشفت البيانات عن ارتفاع عدد زوار المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال شهر فبراير بنسبة تجاوزت 55.5% ليصل إلى 206.073 زائراً من جميع أنحاء العالم.

وبحسب بيانات «كو ستار»، حققت فنادق أبوظبي متوسط إشغال 86.8% في فبراير، في وقت سجلت فيه متوسط سعر يومي للغرف 873.5 درهم بنمو 40.6% مقارنة بفبراير من العام الماضي، في وقت سجلت فيه إيرادات لكل غرفة متاحة بمتوسط 758.3 درهم بنمو 35.8%.

وحول أداء فنادق أبوظبي خلال أيام انعقاد المعرض بشكل خاص، فقد سجل متوسط سعر الغرفة الفندقية أعلى مستوى شهري بواقع 1680.4 درهم يوم انطلاق المعرض في 17 من فبراير، وإيرادات للغرفة المتاحة بواقع 1552.3 درهم، لتبقى أسعار الغرف والإيرادات فوق مستوى الألف درهم طوال أيام المعرض.

وفي 25 من فبراير الماضي وذلك خلال حدث رالي أبوظبي الصحراوي، سجلت فنادق الإمارة أعلى متوسط إشغال يومي بواقع 93.9%. وخلال شهر فبراير بشكل عام، تجاوز معدل الإشغال في أبوظبي 80% في كل يوم من شهر فبراير باستثناء يوم 28 فبراير والذي تأثر بحلول شهر رمضان المبارك.

وتعزز الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تحتضنها أبوظبي من إشغال وإيرادات فنادق الإمارة، لتسهم في تحقيق حراك سياحي كبير منذ بداية العام، من خلال جذب السياحة الدولية والمحلية، حيث أشار عاملون في قطاع الفنادق وشركات السياحة بأبوظبي مؤخراً إلى تحقيق أكثر من 90% في الإشغال الفندقي خلال شهر فبراير.

وتستهدف أبوظبي نمو سياحة الأعمال بنسبة 20% سنوياً حتى عام 2030، بعد أن استقطبت أكثر من 20 فعالية أعمال كبرى من مؤتمرات ومعارض أسهمت في زيادة عدد الضيوف الدوليين لأبوظبي بمعدل 15% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. وتستمر أبوظبي في تحقيق النمو في أعداد الزوار تماشياً مع استراتيجية أبوظبي السياحية لعام 2030، وأشارت توقعات دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، إلى أن عدد النزلاء في المنشآت الفندقية في أبوظبي سجل عام 2024 6.2 مليون نزيل، بنمو 10% مقارنة بعدد نزلاء بلغ 5.6 مليون نزيل خلال عام 2023.