الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

هبط الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار في وقت يترقب فيه مستثمرون صدور بيانات تضخم أميركية مهمة ربما تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2908.93 دولار للأوقية بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة أيضاً إلى 2908.93 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار قليلاً مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى في الخارج.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 981.29 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 938 دولارا.