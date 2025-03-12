الخميس 13 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب
12 مارس 2025 12:59

هبط الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار في وقت يترقب فيه مستثمرون صدور بيانات تضخم أميركية مهمة ربما تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

أخبار ذات صلة
الدولار يصعد مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية
ارتفاع أسعار الذهب

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2908.93 دولار للأوقية بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة أيضاً إلى 2908.93 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار قليلاً مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 981.29 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 938 دولارا.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
محمد سالم الظاهري وحميد الهوتي وسعاد السويدي وأمل العفيفي مع المكرمين
علوم الدار
«خليفة التربوية»: الإمارات نموذج يحتذى في التلاحم المجتمعي عالمياً
اليوم 15:11
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يطلق مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"
اليوم 15:07
سيف بن زايد
علوم الدار
سيف بن زايد: أشكر جهود الأخ عبدالله آل حامد في بناء منظومة إعلامية ابتكارية
اليوم 15:00
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يُكثّف تدريباته لـ«غرب آسيا»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©