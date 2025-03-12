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اقتصاد

1.6 مليون مسافر على متن الاتحاد للطيران خلال فبراير

الاتحاد للطيران
12 مارس 2025 13:43

نقلت "الاتحاد للطيران" 1.6 مليون مسافر خلال شهر فبراير الماضي مسجّلة متوسط عامل حمولة بلغ 89%.وأوضحت الناقلة في بيان لها أن عدد المسافرين خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 3.3 مليون، مقارنة بـ2.9 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من 2024.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن حركة المسافرين شهدت نمواً قوياً بلغ 14% في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ومع استمرار نمو القدرة الاستيعابية حافظنا على عامل حمولة قوي بلغ 89% حتى تاريخه، مع استعدادنا لعام حافل خلال 2025 وإطلاق 14 وجهة جديدة.وأضاف أن الناقلة اقتربت من تشغيل 100 طائرة وتوقع تسلم المزيد من الطائرات خلال عام 2025. 

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المصدر: وام
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