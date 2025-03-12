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اقتصاد

انخفاض متوقع للتضخم في أميركا خلال فبراير

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12 مارس 2025 13:33

واشنطن (أ ب)
ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضاً مؤقتاً، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة. 
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9%، مقارنة بالعام الماضي. 
وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعاً عن نسبة 3% التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر. 
كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2% مقارنة ب 3.3% في يناير الماضي. 
وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري. 

التضخم في أميركا
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