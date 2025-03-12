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اقتصاد

أوروبا تفرض رسوماً مضادة على سلع أميركية

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12 مارس 2025 13:43

عواصم (رويترز) 
قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28 مليار دولار)، اعتباراً من الشهر المقبل، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم.ودخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزيادة الرسوم الجمركية 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مع انتهاء الإعفاءات السابقة وإلغاء الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية واستثناء بعض المنتجات.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستنهي تعليق الرسوم الجمركية الحالي على المنتجات الأميركية في الأول من أبريل، وستطرح حزمة جديدة من التدابير المضادة على السلع الأميركية بحلول منتصف الشهر المقبل أيضاً.
وتُطبق الرسوم الجمركية المُعلقة على منتجات متنوعة، بداية من القوارب، إلى مشروب البوربون الكحولي، وحتى الدراجات النارية، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ الآن مشاورات لمدة أسبوعين لاختيار فئات أخرى من المنتجات.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة ستستهدف سلعاً بقيمة 18 مليار يورو تقريباً، وأن الهدف بشكل عام من ذلك هو ضمان توافق القيمة الإجمالية لتدابير الاتحاد الأوروبي مع الزيادة في قيمة التجارة المتأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وتشمل المنتجات المستهدفة المقترحة منتجات صناعية وزراعية، مثل الصلب والألمنيوم والمنسوجات والأجهزة المنزلية والبلاستيك والدواجن ولحوم البقر والبيض ومنتجات الألبان والسكر والخضر.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان: «ستُطبق إجراءاتنا المضادة على مرحلتين، بدءاً من أول أبريل، وتُطبق بالكامل اعتباراً من 13 أبريل».
وأضافت: «مستعدون للانخراط في حوار هادف. كلفت مفوض التجارة ماروش شفتشوفيتش باستئناف محادثاته لاستكشاف حلول أفضل مع الولايات المتحدة».

 

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