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«غرفة عجمان» تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024

«غرفة عجمان» تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024
12 مارس 2025 16:06

 

عجمان (الاتحاد)
أعلنت غرفة عجمان، عن توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تعاون مع جهات اتحادية ومحلية وخاصة خلال عام 2024، إلى جانب حصولها على 3 شهادات آيزو، وارتفاع عدد العضويات إلى أكثر من 40 ألفاً، وإصدار أكثر من 44700 شهادة منشأ.
جاء ذلك خلال «ملتقى غرفة عجمان الرمضاني»، الذي نظمته الغرفة للاحتفاء بشراكاتها الاستراتيجية وتعزيز علاقاتها الدولية، بحضور نخبة من السفراء والقناصل ومديري ومسؤولي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، أن الملتقى يمثل منصة لتعزيز التعاون الدولي والترويج للفرص الاستثمارية في عجمان، مشيراً إلى التزام الغرفة بدعم بيئة الأعمال وتحقيق أهداف رؤية عجمان 2030، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وتضمنت فعاليات الملتقى عرضاً لإنجازات الغرفة خلال 2024، من بينها تنظيم 12 دورة وجلسة متخصصة لتعزيز توعية منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في تمكين المرأة، ومبادرات مجلس شباب الغرفة.
وفي ختام المنتدى، تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين، تلاه جلسات ودية بين السفراء والقناصل ومسؤولي الجهات الحكومية، لمناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة، السياحة، التعليم، الصحة، العقارات، الطاقة، والتجارة، إلى جانب تعزيز التجارة البينية وتنويع الأسواق الخارجية لمنتجات الإمارة.

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