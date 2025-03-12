1.6 مليون مسافر عبر «الاتحاد للطيران» خلال فبراير



أبوظبي (الاتحاد)

نقلت «الاتحاد للطيران» 1.6 مليون مسافر، خلال شهر فبراير الماضي، مسجّلة متوسط عامل حمولة بلغ 89%.

وأوضحت الناقلة أن عدد المسافرين، خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 3.3 مليون، مقارنة بـ2.9 مليون مسافر، خلال الفترة نفسها من 2024.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: شهدت حركة مسافرين نمواً قوياً بلغ 14% في فبراير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرارنا في مسيرتنا كواحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، ومع استمرار نمو القدرة الاستيعابية، يسرّنا أننا حافظنا على عامل حمولة قوي بلغ 89% حتى تاريخه، مع استعدادنا لعام 2025 حافل، وإطلاق 14 وجهة جديدة.

وأضاف: يدعم النمو في أسطولنا التشغيلي هذا التوسع المستمر، حيث اقتربنا من تشغيل 100 طائرة، مع توقعنا بتسلم المزيد من الطائرات، خلال عام 2025.

وأشار إلى استمرار النمو في نتائج رضا الضيوف، حيث سجل شهر فبراير رقماً قياسياً جديداً عن هذه الفئة.