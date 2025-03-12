«ملتيبلاي» تكشف عن خططها الاستراتيجية للنمو في 2025



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية لمجموعة ملتیبلاي، اجتماعاً في مقر الشركة بمنطقة الأعمال بسوق أبوظبي العالمي، لمناقشة إنجازاتها المالية القوية وتوسعها الاستراتيجي عبر عمليات استحواذ رئيسية، ووضع رؤية واضحة لتحقيق نمو مستدام في عام 2025.

ووافق أعضاء الجمعية العمومية على كافة البنود المدرجة في جدول أعمالها، بما في ذلك مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاط الشركة ووضعها المالي، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء المجلس ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الحالية.

وعززت مجموعة ملتيبلاي من مكانتها الرائدة في السوق في عام 2024 بإتمام ثلاث عمليات استحواذ ناجحة في قطاعات التنقل والإعلام والعناية بالجمال، حيث استحوذت «الإمارات لتعليم القيادة» على حصة 51% في «إكسلنس بريمير للاستثمار»، الشركة الأم لمركز إكسلنس لتعليم قيادة السيارات الشهير في دبي.

كما استحوذت «مجموعة أومورفيا»، الشركة الرائدة في مجال العناية بالجمال والمملوكة بنسبة 51% لمجموعة ملتيبلاي، على 100% من «ذا جرومينج كومباني هولدينج»، كما استحوذت المجموعة بالكامل على «باك لايت ميديا»، وهي شركة رائدة في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية.

وأدت هذه الاستحواذات، إلى جانب التوسع الاستراتيجي ورفع الكفاءة التشغيلية لشركات المجموعة المستقرة وذات المكانة القوية في السوق، إلى تعزيز الأداء القوي للمجموعة خلال العام، حيث كشفت بياناتها المالية لعام 2024، عن تسجيل صافي أرباح، باستثناء تغييرات القيمة العادلة، بقيمة 1.04 مليار درهم إماراتي. كما حققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً، متجاوزة التوقعات مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% على أساس سنوي، مسجلة مستويات قياسية بلغت 1.9 مليار درهم إماراتي.

وفي رسالته الموجهة إلى المساهمين أمس، قال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملتيبلاي: تميز هذا العام بالإجراءات الحاسمة والنمو الاستراتيجي، مدعومًا بتركيز المجموعة الواضح على بناء وتوسيع الخبرات الرأسية والكفاءة التشغيلية والتنويع في الاستثمار، وتمثل عمليات الاستحواذ الرئيسية الثلاث التي قمنا بها في عام 2024 مثالاً واضحًا على هذا النهج، مما يعزز التآزر ويفتح الباب أمام تدفقات إيرادات جديدة عبر شركاتنا التابعة، وفي الوقت نفسه، قمنا بتعزيز أعمالنا الأساسية، مما يضمن استدامة النمو وتسريعه، وستواصل مجموعة ملتيبلاي تحديد الفرص القيمة، وتسخير التقنيات المتطورة لتعزيز الكفاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ودفع الشركات التابعة لنا نحو النمو المستدام وعالي التأثير.

من جانبها، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، في رسالتها الموجهة للمساهمين: في عام 2024 تجاوزت إيرادات مجموعتنا للسنة المالية 2 مليار درهم، بزيادة قدرها 56% على أساس سنوي، وسجلنا نمواً من خانتين في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نتيجة لتحقيق أهداف مضافة للقيمة، والتوسع بكفاءة مع الحفاظ على الريادة في السوق.