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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

الذهب
13 مارس 2025 10:21

استمر القلق بشأن الرسوم الجمركية مما عزز الطلب على الذهب، في حين دعمت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع أسعار المعدن النفيس من خلال تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 2938.24 دولار للأوقية، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2945.70 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.29 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 985.18 دولار، وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 954.63 دولار.

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المصدر: وكالات
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