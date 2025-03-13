شراكة بين «مقطع للتكنولوجيا» و«نافذة باكستان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية، بين ذراعها الرقمية، مجموعة مقطع للتكنولوجيا، وشركة نافذة باكستان الموحدة «PSW»، وهي هيئة حكومية باكستانية مسؤولة عن إدارة وتشغيل نظام نافذة باكستان الموحدة، والذي يمثل منصة إلكترونية شاملة تستهدف تبسيط إجراءات التجارة الخارجية من خلال توفير منفذ رقمي موحد يتيح للمتعاملين تقديم جميع البيانات والوثائق المرتبطة بأنشطة الاستيراد والتصدير وعمليات العبور «الترانزيت».

ويهدف التعاون الاستراتيجي إلى دفع عجلة الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود في باكستان، وذلك عبر توظيف الخبرات المتراكمة لدى المؤسستين في مجال تطوير وتطبيق الحلول الرقمية المتطورة.

ويشمل التعاون إطلاق منظومة خدمات متطورة ذات قيمة مضافة تشمل منصات التخليص الجمركي الرقمي، وحلول المستودعات الذكية، وأنظمة إدارة المخاطر، ومنصات التجارة الإلكترونية، وبرمجيات ربط مجتمعات الشحن والموانئ، والنافذة الرقمية الموحدة، وأدوات التمويل التجاري، إضافة إلى تقنيات التحليلات التنبؤية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة التجارة وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر.

كما تستهدف الشراكة تسهيل الإجراءات التجارية من خلال توظيف أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والـ«بلوك تشين» وإنترنت الأشياء، والتي ستسهم بدورها في الحد من التأخير في المعاملات، وتعزيز مستويات الشفافية، ورفع معايير الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وبموجب الاتفاقية المبرمة، ستوجه «مجموعة مقطع للتكنولوجيا» وشركة «نافذة باكستان الموحدة»، جهودهما المشتركة نحو استكشاف وتطوير مبادرات تجارية واعدة في قطاع الحلول الرقمية لتيسير التجارة والخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.

ويستهدف التعاون بين الجانبين تحسين آليات الامتثال وضمان أمن المعاملات التجارية، مع التركيز على دعم الممارسات التجارية المستدامة بيئياً من خلال التحول نحو الوثائق الرقمية والحلول اللوجستية صديقة البيئة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي ومجموعة مقطع للتكنولوجيا، مجموعة موانئ أبوظبي: تعكس الشراكة الاستراتيجية مع نافذة باكستان الموحدة، الالتزام الراسخ بتطوير التجارة العابرة للحدود من خلال توظيف أحدث الحلول الرقمية المبتكرة، وسيتم العمل على الاستفادة القصوى من الإمكانات والقدرات المشتركة لاستكشاف آفاق تجارية جديدة وتعزيز منظومة تيسير التجارة في باكستان والأسواق العالمية.

من جانبه، قال سيد أفتاب حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة نافذة باكستان الموحدة، إن الشراكة بين الطرفين تمثل خطوة هامة في إطار رؤية شركة نافذة باكستان الموحدة للمساهمة في تيسير التجارة الدولية على نطاق عالمي، وذلك من خلال إقامة شراكات جديدة مع الجهات الرائدة في المنطقة.

وأضاف أن مجموعة مقطع للتكنولوجيا تتمتع بخبرة عالمية لا تضاهى في تقديم الحلول الرقمية للجمارك والتجارة، بينما تتطور بوتيرة متسارعة أعمال شركة نافذة باكستان الموحدة، باعتبارها من أفضل التجارب الناجحة لخدمات النافدة الموحدة في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التعاون لترك بصمة واضحة في دفع مسيرة التطور وتيسير حركة التجارة.