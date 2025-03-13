تعاون بين «إنفستوبيا» و«الإمارات للسيارات» لدعم حلول النقل الذكي



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع «شركة الإمارات للسيارات»، إحدى شركات مجموعة الفهيم، والوكيل العام المعتمد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الذكي والمستدام، وذلك خلال النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، التي عُقدت في أبوظبي تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة».

وشهد توقيع الاتفاقية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، فيما وقّعها كل من بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، وأحمد عبد الجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم.

وأكدت بدرية الميدور، أن توقيع هذه المذكرة يعكس التزام «إنفستوبيا» بتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها لدعم الاقتصاد الجديد وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، موضحة أن التعاون مع شركة «الإمارات للسيارات» يمثل خطوة مهمة نحو تطوير حلول أكثر استدامة في قطاع النقل، ترتكز على أحدث التقنيات والحلول، وتواكب التوجهات المستقبلية القائمة على الاستدامة، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا والابتكار، ويسهم في ترسيخ ريادة الدولة كمركز عالمي في مجالات الاقتصاد الجديد.

من جانبه، قال أحمد عبد الجليل الفهيم: تؤكد شراكتنا المستمرة مع إنفستوبيا على التزامنا المشترك بدعم الابتكار وحلول الاستدامة واستشراف مستقبل التنقّل، حيث تمثل الاتفاقية محطة رئيسية في تطوير وتنفيذ التقنيات المتقدمة لحلول التنقل الصديقة للبيئة.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع الابتكار في قطاع النقل، مع التركيز على الحلول الذكية والمستدامة، انسجاماً مع توجهات «إنفستوبيا» في دعم قطاعات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في قطاع السيارات، بما يتماشى مع رؤية الإمارات طويلة المدى نحو الاستدامة.