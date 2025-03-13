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اقتصاد

«ريبل» للعملات الرقمية تحصل على ترخيص «دبي للخدمات المالية»

«ريبل» للعملات الرقمية تحصل على ترخيص «دبي للخدمات المالية»
13 مارس 2025 17:59

 
دبي (الاتحاد)
حصلت «ريبل»، لحلول البلوكتشين والعملات الرقمية للمؤسسات، على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم خدماتها في مجال الدفع بالعملات المشفرّة الخاضعة للتنظيم في الإمارات.
ووفق بيان صحفي تصبح «ريبل» أول مزود في مجال خدمات المدفوعات القائمة على تقنية البلوكتشين يحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نرى «ريبل» تُعزز حضورها في دبي من خلال حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لتصبح بذلك أول مزود لخدمات الدفع المعتمدة على تقنية البلوكتشين في مركز دبي المالي العالمي، ولا يعكس هذا الإنجاز التزامنا الدائم بتعزيز الابتكار فحسب، بل يُتيح أيضاً لـ«ريبل» فرصاً جديدة للنمو في المنطقة وخارجها.
وأكد التزام مركز دبي المالي العالمي، بصفته أحد المراكز المالية الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بدعم الشركات ذات الرؤية المستقبلية مثل «ريبل»، لاسيما وأنها تُسهم في تشكيل مستقبل القطاع المالي وتعزيز استخدام تقنية البلوكتشين في المدفوعات.
وقال براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»: نشهد بداية مرحلة نمو استثنائية لقطاع العملات المشفرّة، مدعومة بتزايد وضوح الأطر التنظيمية عالمياً، إلى جانب تسارع تبني المؤسسات لهذه العملات وبفضل دورها الريادي في توفير بيئة داعمة للابتكار في مجالات التكنولوجيا والعملات المشفرّة، تمتلك الإمارات موقعاً فريداً يمكّنها من تحقيق أقصى استفادة من هذا التوجه المتنامي.
وقال ريس ميريك، المدير الإداري لشركة «ريبل» في الشرق الأوسط وأفريقيا إن حصول الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يعتبر إنجازاً كبيراً سيُسهم في تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على معاملات دفع عبر الحدود.

سلطة دبي للخدمات المالية
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