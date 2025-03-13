«رأس الخيمة العقارية» تعيد استثمار الأرباح لتسريع تطوير المشاريع

رأس الخيمة (الاتحاد)

وافق مساهمو شركة رأس الخيمة العقارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وأكد الاجتماع التزام الشركة بتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين، وذلك من خلال قرار استراتيجي بإعادة استثمار الأرباح لتسريع تطوير المشاريع، وتعزيز قيمة الأصول، والاستفادة من المشهد العقاري الحيوي في رأس الخيمة.

وبدلاً من توزيع الأرباح هذا العام، قررت الشركة إعادة توجيه الأرباح نحو الفرص الاستثمارية عالية النمو، التي من شأنها تحقيق عوائد مستدامة تعزّز من موقعها خلال العقد المقبل.

وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمه العقارية: واصلت شركة رأس الخيمة العقارية تحقيق نمو مالي متميز هذا العام، مما يجسّد قوة رؤيتنا الاستراتيجية.

وحققت رأس الخيمة العقارية نتائج مالية قياسية في عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بمليار درهم في عام 2023.

وشهد إجمالي حقوق المساهمين ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 5.53 مليار درهم، مقارنة بـ4.30 مليار درهم في العام السابق.