الذهب يصعد إلى مستوى قياسي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار

سجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا اليوم الجمعة، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف من التوترات التجارية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2990.09 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليقترب من مستوى 3000 دولار المهم.

ويتجه الذهب لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع تحقيقه مكاسب بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2996.70 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 دولار.