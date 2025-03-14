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اقتصاد

385 مليون درهم أرباح «بنك الشارقة» خلال 2024

385 مليون درهم أرباح «بنك الشارقة» خلال 2024
14 مارس 2025 16:00


الشارقة (الاتحاد)
سجل بنك الشارقة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 416 مليون درهم وبعد اقتطاع الضرائب وصل إلى 385 مليون درهم محققاً تحولاً كبيراً في نتائجه المالية السنوية مقارنة بالعام 2023 مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات وكفاءة تدابير ضبط التكاليف والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: فخورون بأدائنا المتميز في 2024 والذي عكس فعالية مبادراتنا الاستراتيجية في بيئة سوقٍ ديناميكية حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونةً استثنائية وأنه مستمر في تسجيل نمو صحي بفضل المبادرات الاقتصادية المتنوعة والتي أسهمت في تعزيز زخم النمو الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار والثروات وقد استفدنا من هذه الفرص لتحقيق قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومساهمينا ومجتمعاتنا.
وأضاف أن بنك الشارقة دخل مرحلة جديدة مع فريق قيادة نشط يركز على نمو الأعمال وتحسين العمليات وتقديم خدمة استثنائية للعملاء وتعزيز موقعنا القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
من جانبه، قال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة إن عام 2024 كان استثنائياً لبنك الشارقة حيث سجل البنك أرباحاً قياسية ومع استمرارنا في تعزيز أسس البنك تؤكد نتائجنا المتميزة أن استراتيجية التحول التي ننتهجها تسير في الاتجاه الصحيح من خلال توسيع الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر الحكيمة وتنمية الكفاءات.
وكشف الإفصاح المنشور في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن ارتفاع الدخل التشغيلي ليصل إلى 727 مليون درهم في عام 2024، مقارنةً بـ 271 مليون درهم في العام السابق ما أسفر عن زيادة بنسبة 150% في صافي الدخل التشغيلي ليصل إلى 682 مليون درهم وبالتوازي مع ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13% لتصل إلى 29.7 مليار درهم وهو مستوى قياسي جديد.

بنك الشارقة
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