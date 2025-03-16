29 ألف شركة تجارية وخدمية تنضم لغرفة تجارة دبي خلال 2024



دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أن عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع التجارة والخدمات التي انضمت لعضوية الغرفة خلال العام الماضي بلغ 29 ألف شركة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التحليل أن عدد الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات التي انضمت لعضوية الغرفة خلال العام الماضي بلغ 7434 شركة، بنمو سنوي بلغ 33%، مقارنة بعدد الشركات الجديدة العاملة في نفس القطاع، التي انضمت لعضوية الغرفة في العام 2023.

وشهدت عضوية غرفة تجارة دبي، خلال العام الماضي، انضمام 23.204 شركة جديدة عاملة في أنشطة العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال، بنمو سنوي بلغ 8.4%، فيما بلغ عدد الشركات الجديدة العاملة في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات المنضمة لعضوية الغرفة 5901 شركة، بنمو قدره 8.3%، مقارنة بالعام 2023.

وسجل نشاط الوساطة المالية ارتفاعاً في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال العام الماضي، بنسبة 8.3%، حيث بلغ عددها 1830 شركة.

وكان إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي قد بلغ 70.500 شركة، مما يعكس جاذبية دبي ومقوماتها التنافسية للمستثمرين حول العالم.