AI.. هل يمكنه حقاً علاج كل الأمراض؟!

الدكتورة بريسيلا تشان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لمبادرة تشان زوكربيرج (CZI) تبشر بعهد جديد يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يلعب فيه دوراً حيوياً في علاج الأمراض.. كل الأمراض. تحدثت تشان قبل أيام في مؤتمر بمدينة أوستن الأميركية عن مشروعها الطموح لبناء «خلايا افتراضية» تعمل بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالسلوك المعقد لـ 37 تريليون خلية في جسم الإنسان. وتقوم CZI ببناء واحدة من أكبر مجموعات حوسبة الذكاء الاصطناعي لتحقيق اختراقات طبية أسرع وأكثر كفاءة، في علاج الأمراض.

ويواجه مشروع بناء الخلايا الافتراضية تحديات كبيرة. فالعلماء يواجهون فجوات معرفية في فهم العمل المعقد للخلايا، مثل المكونات الدقيقة لكل خلية وتفاعلاتها في الصحة والمرض.