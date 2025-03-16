27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

تتمتع الإمارات بشراكة تجارية قوية مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث تعد الدولة أكبر سوق للسلع والخدمات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط على مدار الـ 16 عاماً الماضية. وارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2024 إلى 126.2 مليار درهم (34.4 مليار دولار)، مقارنة مع 115.4 مليار درهم (31.4 مليار دولار) في 2023، بنمو 9.3 %، كما ارتفعت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024 لتصل إلى 27.42 مليار درهم (7.474 مليار دولار)، مقارنة مع 24.3 مليار درهم (6.6 مليار دولار).