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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

الذهب
17 مارس 2025 09:59

 ارتفع الذهب اليوم الاثنين بعد أن لامس مستوى تاريخياً الأسبوع الماضي، مع استمرار زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 0307 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2986.53 دولار للأوقية. وتجاوز المعدن النفيس مستوى الثلاثة آلاف دولار للأوقية التاريخي ليسجل صعوداً قياسياً يوم الجمعة عند 3004.86 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2994.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 33.76 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.50 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 963.83 دولار للأوقية.

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ارتفاع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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