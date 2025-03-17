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اتفاقية امتياز لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع نخلة جبل علي

اتفاقية امتياز لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع نخلة جبل علي
17 مارس 2025 11:36

وقعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" ودبي القابضة للاستثمارات، التابعة لدبي القابضة، اتفاقية امتياز لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع "نخلة جبل علي" في دبي. 

وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء شركة مشتركة بين الطرفين، تمتلك منها شركة "تبريد" حصة 51%، بينما تمتلك دبي القابضة للاستثمارات 49%، وستسهم هذه الهيكلة بشكل مباشر في تعزيز كفاءة التبريد وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات وحماية حقوق العملاء، مع ضمان حلول تبريد مستدامة للمشروع، والذي يعتبر أحد أبرز المشاريع التحويليَّة في دبي. 

تحظى الاتفاقية بدعم من المساهمَين الرئيسيَّين في "تبريد" ، مبادلة " تمتلك 42% من شركة "تبريد"، وشركة إنجي الفرنسية للطاقة والخدمات منخفضة الكربون "تمتلك 40% من شركة "تبريد". 
وقع الاتفاقية خالد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة “تبريد”، وعمر كريم الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للاستثمارات، بحضور كبار المسؤولين من شركة "تبريد"، ودبي القابضة، ومبادلة ، وإنجي.

 
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء شبكة تبريد المناطق في الربع الثاني من عام 2025، وذلك بعد استكمال الحصول على الموافقات الرسمية ذات الصلة ، ويتم البدء بتوفير خدمات التبريد بحلول عام 2027.

وستوفر منظومة تبريد المناطق في "نخلة جبل علي" قدرة تبريد تقارب الـ 250 ألف طن تبريد، وتتطلب استثمارًا يقدّر بنحو 1.5 مليار درهم. 
وقال الدكتور بخيت الكثيري - رئيس مجلس إدارة "تبريد"، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة، إن مبادلة تتمتع بسمعة عالمية مرموقة كمستثمر مسؤول، مع تركيز راسخ على إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ، فيما تُعد "تبريد" جزءًا أساسيًا من محفظتنا الاستثمارية وداعماً رئيساً للاستدامة وتقدّم المجتمعات.

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وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل إنجازًا هامًا في تاريخ الشركة الممتد على مدار 27 عامًا، ويؤكد التزامها بتوفير حلول تبريد مستدامة وعالية الكفاءة للمشاريع التطويرية الكبرى.

من جانبه قال عمر كريم إن هذه الاتفاقية تعزز رؤية دبي القابضة طويلة الأمد لتطوير مجتمعات مستدامة ذات بنية تحتية عالية الجودة، وتُعدّ "نخلة جبل علي" من أكثر مشاريع دبي طُموحاً ، ومن خلال دمج تبريد المناطق في بنيتها التحتية، تدعم الشركة عملاءها وتلتزم بتوفير بيئة حضرية جاهزة للمستقبل. 
من جهته أكد خالد المرزوقي، أن "نخلة جبل علي" تعد مشروعاً تحويلياً سيرسم ملامح مستقبل دبي.

المصدر: وام
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