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اقتصاد

«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض

«طيران الإمارات» تُشغل طائرة بوينج 777 على رحلات الرياض
17 مارس 2025 14:31

دبي (الاتحاد) 

كشفت طيران الإمارات اليوم عن خططها لتشغيل طائراتها البوينج 777 المحدثة على رحلتين إضافيتين يومياً بين دبي والرياض، اعتباراً من 30 مارس الجاري و7 مايو المقبل، وبذلك تصبح العاصمة السعودية هي الوجهة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من الوجهات القليلة ضمن شبكة طيران الإمارات، التي تخدمها الناقلة بطائراتها المحدثة على جميع رحلاتها.

وتهدف الناقلة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام العملاء للاستمتاع بمقاعد درجة الأعمال المحدثة بالكامل، وتجربة الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بإقبال واسع، مما يسهل عليهم السفر إلى دبي وما بعدها بأسلوب راقٍ وراحة استثنائية. 

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وستبدأ طيران الإمارات تشغيل الطائرة المحدثة على رحلتها الثانية «ئي كيه 815» و«ئي كيه 816» اعتباراً من 30 مارس 2025، وتضم طائرات بوينج 777 المحدثة من طيران الإمارات مقاعد الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع 2-4-2، مما يوفر راحة ومساحة محسّنة.

وتشغل طيران الإمارات طائرتها المحدثة البوينج 777 إلى الرياض منذ أكتوبر 2024 على متن الرحلة «ئي كيه 819» و«ئي كيه 820»، ونتيجة للطلب المتزايد وردود الفعل الإيجابية من العملاء، تعمل طيران الإمارات على توسيع نطاق تجربة منتجاتها المتميزة على متن طائرات البوينج 777، لضمان راحة أكبر وتجربة سفر محسنة في جميع الدرجات، وتخطط الناقلة لتوسيع نطاق الوجهات التي تخدمها هذه الطائرات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
    

طيران الإمارات
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