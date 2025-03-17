«بروج» تقترح إعادة شراء أسهم ودفع توزيعات الأرباح لعام 2024



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، أنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على إعادة شراء الأسهم ودفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالحضور الشخصي أو عن بُعد المقرر إقامته يوم 7 أبريل المقبل، مما يوفر للشركة خيار شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس مالها المصدر.

ويأتي هذا الاقتراح بعد أن حققت «بروج» نتائج مالية متميزة لعام 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي في صافي أرباحها لتصل إلى 4.55 مليار درهم «1.24 مليار دولار»، وقدرة كبيرة على توليد تدفقات نقدية قوية تصل إلى 5.9 مليار درهم «1.6 مليار دولار»، مدفوعة بتحقيقها أحجاماً قياسية في الإنتاج والمبيعات.

ويؤكد مقترح إعادة شراء الأسهم، ثقة الشركة في آفاق نموها على المدى الطويل، والتزامها بتحقيق عوائد كبيرة لمساهميها عبر العديد من الطرق استناداً إلى أدائها الاستثنائي في الجوانب التشغيلية والمالية.

وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة، سيتم إعادة شراء الأسهم من خلال معاملات السوق المفتوحة بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ستعتمد كمية الأسهم المعاد شراؤها على الظروف السائدة في السوق وعدد من العوامل الأخرى المؤثرة في العملية.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، إن عملية إعادة شراء أسهم «بروج» بتقييم جذاب تُجسّد التزام «بروج» وحرصها المستمر على خلق وتعزيز القيمة للمساهمين، ومع توفيرها لأحد أعلى عوائد توزيعات الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تسلط هذه العملية الضوء على قوة مركز بروج المالي وقدرتها على اغتنام فرص تعزيز القيمة المتزايدة.

وأضاف أنه من خلال امتلاك «بروج» لميزانية عمومية قوية وتوليد قوي للتدفقات النقدية، فأنها تعمل على ترسيخ مكانتها وقدرتها المتميزة على تحقيق أقصى قدر ممكن من العوائد للمساهمين، كما تستمر بالتركيز على إحراز تقدم في مشروع التوسعة الإستراتيجي بروج 4 وفي المبادرات الاستراتيجية الأخرى.

جدير بالذكر أنه في حال وافقت الجمعية العمومية على عملية إعادة الشراء، ستتم إدارتها والإشراف عليها من قِبل مجلس الإدارة، ويمكن تعديل العملية أو إيقافها في أي وقت، حيث تشكل الأسهم البالغة 2.5% السقف المعتمد لإعادة الشراء.

وبالإضافة إلى مقترح إعادة شراء الأسهم، سيصوِّت المساهمون أيضاً للموافقة على توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 البالغة 7.94 فلس للسهم الواحد والتي من المخطط أن يتم توزيعها يوم 28 أبريل 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 4.8 مليار درهم «1.3 مليار دولار»، أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم الواحد مع توفير عائد توزيعات أرباح سنوي جذاب.

وتتميز «بروج» بمكانة قوية مالياً وتشغيلياً وتركز على تعزيزها بشكل مستمر، لترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في قطاعها وتسريع تنفيذ طموحاتها في النمو.