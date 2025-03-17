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اقتصاد

الدولار يتراجع واليورو يحافظ على مكاسبه

الدولار يتراجع واليورو يحافظ على مكاسبه
17 مارس 2025 17:17

جرى تداول الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية، اليوم الاثنين، متأثرا بالتقلبات في سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، وذلك في وقت تستفيد فيه العملات الأخرى من عوامل محلية.
وبلغ اليورو في أحدث التداولات 1.0905 دولار مرتفعا 0.2 بالمئة ليتجه مجددا نحو مستوى 1.0947 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر الماضي.
وصعد الين الياباني قليلا إلى 148.48 للدولار، وذلك بعد أن وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 146.5 مقابل العملة الأمريكية.
ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 103.5 نقطة، بفارق قليل عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 103.21 الذي سجله الثلاثاء الماضي.

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المصدر: رويترز
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