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اقتصاد

الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق

الذهب
18 مارس 2025 09:17

سجلت أسعار الذهب ذروة قياسية متجاوزة مستوى 3000 دولار اليوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال أسبوع، مع سعي المستثمرين للتحوط من المخاوف الاقتصادية التي أججتها الرسوم الجمركية.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3008.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3012.05 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 3017.60 دولار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.89 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1004.65 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 969.6 دولار.

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الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق
ارتفاع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
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