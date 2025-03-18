ابن طوق: الإمارات رسخت مكانتها كمركز عالمي للابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة لترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي للابتكار والإبداع، وحماية الأفكار واستثمارها كأحد روافد الاقتصاد الوطني، مشيراً معاليه إلى أن إنشاء مركز «إنستا بلوك» يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة ريادية لحماية الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة بيئة إبداعية تدعم الموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».

جاء ذلك خلال زيارة معالي عبدالله بن طوق إلى مركز «إنستا بلوك» للحجب الفوري بمدينة دبي للإعلام، والذي أنشأته وزارة الاقتصاد مؤخراً، بهدف التصدي لمواقع بث المحتوى الرقمي المخالفة لتشريعات وقوانين حماية الملكية الفكرية في الدولة.

وخلال الزيارة، اطلع معالي بن طوق على آليات عمل المركز، والتقنيات المتقدمة التي يوظفها، والتي تشمل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى المخالف وحجبه بشكل فوري، مما يعزز سرعة وكفاءة إنفاذ التشريعات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال الشراكات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع كبرى المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية الإقليمية والعالمية، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة لضمان حماية الحقوق الفكرية للمبدعين والمنتجين للمحتوى الرقمي.

وأضاف معاليه: «يمثل تطوير قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات أولوية استراتيجية نعمل على تحقيقها من خلال شراكاتنا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتبنّي أحدث التقنيات لتعزيز نفاذ التشريعات، مما يسهم في تمكين المبدعين والمنتجين من تحقيق الاستفادة القصوى من أعمالهم الفكرية والإبداعية، وضمان استدامة الاقتصاد الرقمي».

وسلطت الزيارة الضوء على الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الاقتصاد مع عدد من الجهات البارزة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير آليات متطورة لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وضمان عدم نشر واستغلال المحتوى إلا بإذن من أصحاب الحقوق.

واختتم معالي بن طوق زيارته بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير مركز «إنستا بلوك»، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع نطاق الحماية الرقمية، قائلاً: «يعزز تسريع عمليات حجب المحتوى المخالف من قدرة الإمارات على حماية الإبداع، مما يرسخ مكانتها الرائدة في دعم ممكنات الاقتصاد الجديد والرقمي. ونحن حريصون على مواصلة تطوير أدوات وتقنيات مبتكرة لضمان التزام كافة المنصات الرقمية بالتشريعات، وحماية حقوق المبدعين بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة»، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على تعزيز دور المركز في حماية الملكية الفكرية ليشمل المزيد من المنصات الرقمية الإقليمية والعالمية، وذلك لضمان إنفاذ التشريعات، وتعزيز ثقة الشركات وأصحاب المحتوى في البيئة الرقمية للدولة.

وشهدت عمليات حجب المواقع المخالفة في الدولة قفزة نوعية خلال عام 2024، إذ تم حجب 4,557 موقعاً مخالفاً، مقارنة بـ 1,123 موقعاً في عام 2023، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحققه الإمارات في مواجهة التعدي الرقمي وحماية الحقوق الفكرية للمبدعين.

ويأتي مشروع «إنستا بلوك» ضمن المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، والتي تضم أكثر من 30 مبادرة تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في التصدي لأي ممارسة تنتهك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك ضمن جهود وزارة الاقتصاد في إرساء بيئة رقمية آمنة ومستدامة، تعزز الاستثمار في المحتوى الإبداعي، وتحفّز نمو قطاع الإعلام الرقمي في الدولة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها في المؤشرات العالمية لمكافحة القرصنة الرقمية.