«ويز أير» أبوظبي تطلق 4 وجهات جديدة العام الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي)

تطلق ويز إير أبوظبي 4 وجهات جديدة العام الجاري في مناطق أوروبا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط، ليصل إجمالي وجهاتها إلى 33 وجهة، بحسب يوهان إيدهاغن، المدير الإداري للشركة.

وقال إيدهاغن لـ «الاتحاد»، إن الوجهات الجديدة تشمل بيروت في لبنان، إضافة إلى غابالا في أذربيجان، وميلان في إيطاليا، بدءاً من يونيو المقبل، بينما سيتم افتتاح وجهة فارنا في بلغاريا اعتباراً من أبريل المقبل.

وتضم الناقلة أسطولاً مكوناً من 12 طائرة.

وحول أداء الشركة منذ بداية العالم، بين إيدهاغن أنه تم تحقيق عامل حمولة بآخر الثمانينيات منذ بداية العام، لا سيما خلال يناير وفبراير، متوقعاً تحقيق نمو من من خانة واحدة خلال العام الجاري بإجمالي المسافرين حيث سيتم التركيز أكثر العام الجاري على تعزيز العمليات والسعة الاستيعابية للرحلات.

وقال إنه سيتم اطلاق الرحلات إلى ميلان على طائرة XLR الجديدة التي تتميز بالطيران لمسافات أطول.

وتوقع إيدهاغن نمو في الطلب على الوجهات الجديدة التي تم إطلاقها فوجهة بيروت معروفة بزخم الطلب عليها حيث سيتم إطلاق 3 رحلات أسبوعيا ومن الممكن زيادة الرحلات بحسب الطلب بعد ذلك.

ومن المتوقع أن تشهد وجهة غابالا في أذربيجان طلباً من المسافرين كوجهة جديدة في أذربيجان إلى جانب باكو، إضافة إلى طلب لميلان وفارنا في بلغاريا، وفقاً لإيدهاغن.

وأكد إيدهاغن الاستمرار في تحقيق الأهداف الموضوعة على المدى الطويل من ناحية الأسطول والمسافرين والوجهات حيث من المتوقع استلام طائرات جديدة العام المقبل، إضافة إلى أن أبوظبي تشهد اقبالاً كبيراً من السياح كوجهة سياحية استثنائية الأمر الذي سيعزز من الطلب السياحي على السفر.

وحول الطلب المتوقع خلال إجازة العيد وعطلة الربيع، قال إيدهاغن، "نشهد إشغالاً كاملاً لمقاعد الطيران لرحلات المغادرين من أبوظبي خلال هذه الإجازة وعلى وجهاتنا الرئيسة التي تشهد الطلب الأكبر خلال هذه الإجازة مثل أذربيحان وكازخستان وجورجيا والقاهرة في مصر وصوفيا في بلغاريا.

وحول أسعار التذاكر، أكد إيدهاغن أهمية الحجز المبكر لتفادي زيادة الأسعار لأن الحجز في آخر لحظة يرفع من أسعار التذاكر بشكل ملحوظ فيفضل التخطيط المسبق للسفر للحصول على أفضل أسعار للتذاكر.

واحتفلت الناقلة مؤخرا بمرور 4 سنوات على إطلاق أعمالها في أبوظبي،حيث نقلت 3.6 مليون مسافر عام 2024 بنمو 20% مقارنة مع 3 ملايين مسافر في عام 2023، وقامت بتسيير ما يزيد على 19 ألف رحلة بمعدل إنجاز بلغ 99.8%، الأمر الذي تجلى في توفير أكثر من 4.4 مليون مقعد منخفض التكلفة ونقل ما يزيد على 3.5 مليون مسافر على متن رحلاتها المباشرة. ويعزز هذا الإنجاز مساهمة الشركة، التي تأسست كمشروع مشترك بين القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة، في الحركة الجوية المباشرة من وإلى مطار زايد الدولي لتصل إلى 25%.

ونقلت الشركة خلال عام 2024 ما يزيد على 1.2 مليون زائر إلى أبوظبي من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة سفر عالمية، إضافة إلى دفع عجلة النمو المستدام في قطاعي الثقافة والسياحة بأبوظبي من خلال توفير حلول سفر فعالة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.