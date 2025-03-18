مجلس «بيورهيلث» يوصي بتوزيع 343 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة بيورهيلث القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن مقترحها لتوزيع الأرباح لأول مرة منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ديسمبر 2023.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 343 مليون درهم «3.09 فلس للسهم» للسنة المالية 2024، 20% من صافي أرباح المجموعة.

ومن المقرر أن يُعرض الاقتراح على المساهمين للموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 9 أبريل 2025. ويأتي هذا الإعلان بعد إتمام السنة المالية الأولى لمجموعة «بيورهيلث» كشركة مدرجة في البورصة، ما يعكس وفق الشركة الأداء القوي والمرونة المالية التي تتمتع بها.

واختتمت «بيورهيلث» السنة المالية لعام 2024 بإيرادات بلغت 25.8 مليار درهم، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 4.1 مليار درهم، وصافي ربح بلغ 1.7 مليار درهم.