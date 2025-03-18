387 مليون درهم توزيعات «الفجيرة الوطني»

الفجيرة (الاتحاد)

عقد بنك الفجيرة الوطني، أمس، اجتماعه الخاص بالجمعية العمومية السنوي في فندق نوفوتيل، الفجيرة، دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صادق المساهمون على توزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع على شكل أرباح نقدية بقيمة387.1 مليون درهم.

وعلق الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: «يعكس أداؤنا خلال عام 2024 قوة نهجنا الاستراتيجي وعمق رؤيتنا للأسواق. فقد برهن عام 2024 على مرونتنا وقدرتنا على التكيف، والتزامنا بالتميز. إذ واصلنا إحراز نتائج متميزة، ما يبرز قدرتنا على تحقيق زخم مستمر ونمو نوعي».

وأضاف «بالنيابة عن مجلس الإدارة، يسعدني أن أقترح توزيع أربـاح بنسبة 15% من رأس المال المدفوع، على شكل أرباح نقدية».

وعلقت الدكتور رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة: «عام آخر حافل بالإنجازات المذهلة، حيث يعكس الأداء المتميز لبنك الفجيرة الوطني التزامه الثابت بتطبيق استراتيجياته الرئيسة باستمرار، ويبرز مرونة أعماله الرئيسة، وقدرته على تحقيق نتائج قوية عبر مختلف القطاعات. ومما لا شك فيه أن هذا النجاح دليلٌ واضح على جهود البنك في تحسين جوانب كثيرة، بما في ذلك تبني أحدث أنواع التكنولوجيا، وتنويع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وإقامة شراكات استراتيجية عالمية لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال».