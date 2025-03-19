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اقتصاد

الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق

الذهب
19 مارس 2025 09:33

حوم الذهب اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوى قياسي له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة السابقة، مدعوماً بالطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3031.36 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:02 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن الأصفر قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3038.26 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3037.90 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.93 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 994.60 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 966.11 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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