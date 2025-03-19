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مساهمو الواحة كابيتال يقرّون توزيع أرباح بقيمة 10 فلوس عن 2024

مساهمو الواحة كابيتال يقرّون توزيع أرباح بقيمة 10 فلوس عن 2024
19 مارس 2025 13:06

وافق مساهمو الواحة كابيتال على توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد عن عام 2024، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي عقدت أمس.

كما عزز المساهمون التزام الواحة كابيتال المستمر بدعم المجتمعات من خلال الموافقة على تخصيص ما يصل إلى 1 % من صافي أرباحها لمبادرات المسؤولية الاجتماعية. وأطلقت الشركة أيضاً برنامجاً للمنح الدراسية للطلاب المقيمين في دولة الإمارات، ممن يدرسون مجالات المالية والرياضيات والاقتصاد، مع تقديم دعم مالي كامل وفرص مهنية.
وسجلت الواحة كابيتال صافي أرباح بلغ 381 مليون درهم عائدة للمساهمين في عام 2024، ما يمثل عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 10%.

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وحتى 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة 11.9 مليار درهم بزيادة نسبتها 13% مقارنة مع 10.5 مليار درهم في عام 2023.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال، إن النتائج التي حققتها الشركة في عام 2024 تشهد على فعالية استراتيجيتها الاستثمارية التي مكنتها من التعامل بكفاءة مع تقلبات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه في ظل التوسع القوي لقاعدة المستثمرين من الأطراف الثالثة وتحقيق الشركة أداءً قوياً عبر مختلف قطاعات أعمالها، تواصل تعزيز مكانتها الرائدة باعتبارها شريكاً مالياً موثوقاً في أبوظبي وخارجها.

من جانبه، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة للواحة كابيتال، إن سياسة توزيع الأرباح التصاعدية تؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، من خلال زيادة الأصول المدارة وتنويع مصادر الإيرادات المتكررة، معربا عن تطلع الشركة إلى مواصلة الاستفادة من فرص النمو المجزية، وتوسيع محفظتها في مجال إدارة الأصول، وتعزيز مكانتها باعتبارها بوابة إلى الفرص التي يزخر بها اقتصاد أبوظبي المزدهر.

المصدر: وام
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