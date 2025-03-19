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اقتصاد

طيران الإمارات: 7 وجهات جديدة تستقبل الإيرباص A350

طيران الإمارات: 7 وجهات جديدة تستقبل الإيرباص A350
19 مارس 2025 15:08

كشفت طيران الإمارات عن مجموعة جديدة من الوجهات التي ستستقبل طائرتها الإيرباص A350، مع دخول المزيد من الطائرات الجديدة.

ومع الدفعة الجديدة من خطط تشغيل طائرات A350، تُوسّع الناقلة قائمة وجهاتها القصيرة والمتوسطة المدى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، ولأول مرة، ستُشغّل طيران الإمارات طائرة الإيرباص A350 في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: يعكس توسعنا الاستراتيجي في تشغيل طائرات الإيرباص A350 عبر مناطق جغرافية متنوعة تشمل الشرق الأوسط ودول الخليج وأوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، مرونة وكفاءة هذه الطائرة.

وستبدأ أحدث إضافات أسطول طائرات A350 من طيران الإمارات عملياتها المجدولة إلى كل من تونس بواقع ست رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 يونيو، وعمّان عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 يونيو، واسطنبول عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 يوليو، والدمام عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 يوليو، وهو تشي منه في فيتنام عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 أغسطس، وبغداد بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 3 أغسطس، وأوسلو عبر الرحلة اليومية اعتباراً من 1 سبتمبر.

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المصدر: وام
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