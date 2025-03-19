«فولكس فاجن» تبيع حصة من «تراتون»

فولفسبورج (د ب أ)

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية، اليوم الأربعاء، عن بيعها حصة تبلغ نسبتها 2.2% من شركة تراتون التابعة لها، مقابل 360 مليون يورو (392 مليون دولار).

وأوضحت الشركة العملاقة، التي تتخذ من فولفسبورج مقراً لها، في بيان أن عملية البيع تمت عبر «طرح خاص في عملية عرض بناء سعري معجل». وفي عمليات عروض البناء السعري، تدعو الشركة المستثمرين إلى تقديم عروض أسعار، بدلاً من وضع سعر طرح أسهمها بنفسها.

وانخفضت حصة المجموعة في تراتون - الشركة التي تنتج المركبات التجارية مثل الشاحنات والحافلات - من 89.7% إلى 87.5%.