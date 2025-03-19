إجراءات أوروبية لضمان صناعة تنافسية للصلب

بروكسل (وام)

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم، إجراءات للحفاظ على القدرات الصناعية الأوروبية في قطاعي الصلب والمعادن وتوسيعها.وعرض الجهاز التنفيذي خطة العمل الخاصة بالصلب والمعادن، لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وحماية مستقبله.

تُعدّ صناعة الصلب الأوروبية أساسية للاقتصاد الأوروبي، إذ تُقدّم إسهامات لقطاعات حيوية مثل السيارات، والتكنولوجيا النظيفة، والدفاع.

ويمر قطاع الصلب الأوروبي بمنعطف حاسم، إذ يواجه تحدياتٍ ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والمنافسة العالمية، والحاجة إلى استثمارات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تتضمن الخطة توفير إمدادات طاقة آمنة، وبأسعار معقولة للقطاع، مع آلية تضمن تعديل حدود الكربون وتعزيز الدائرية.

وللحد من مخاطر إزالة الكربون: سيُدخل قانون تسريع إزالة الكربون الصناعي المستقبلي معايير المرونة والاستدامة للمنتجات الأوروبية في المشتريات العامة، وذلك لتعزيز الطلب على المعادن منخفضة الكربون التي ينتجها الاتحاد الأوروبي،

وستُخصص المفوضية 150 مليون يورو من خلال صندوق أبحاث الفحم والصلب في الفترة 2026-2027، بالإضافة إلى 600 مليون يورو إضافية عبر مبادرة «أفق أوروبا» مُخصصة لـ«الصفقة الصناعية النظيفة».

وفي مرحلة التوسع، تستهدف المفوضية جمع 100 مليار يورو من خلال بنك إزالة الكربون الصناعي، بالاعتماد على صندوق الابتكار ومصادر أخرى، مع مزاد تجريبي بقيمة مليار يورو في عام 2025 يُركز على إزالة الكربون وكهربة العمليات الصناعية الرئيسية.

وتُعدّ صناعة الصلب والمعادن حيوية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، حيث تُوظّف ما يقرب من 2.6 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتسهم صناعة الصلب الأوروبية بنحو 80 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.