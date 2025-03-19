«اقتصادية عجمان» تناقش دور الابتكار في تمكين رواد الأعمال

عجمان (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، النسخة الخامسة من المجلس الاقتصادي الرمضاني تحت شعار «نحو اقتصاد مجتمعي مبتكر»، بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، حيث شكل المجلس منصة حيوية للحوار حول سبل تعزيز التنمية المستدامة ودعم رواد الأعمال في الدولة.

وشهدت الجلسة استضافة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، بحضور نخبة من المسؤولين ورجال الأعمال والشباب، حيث تناولت المناقشات التمكين الاقتصادي المجتمعي والابتكار، كعناصر رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقدّم آل صالح، خلال الجلسة، رؤية شاملة حول دور الاقتصاد في تمكين المجتمع، مؤكداً أهمية دعم المشاريع الناشئة وتوفير بيئة اقتصادية محفزة تساعد روّاد الأعمال على الابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما أكد على التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين روّاد الأعمال وتعزيز دورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتطرق وكيل وزارة الاقتصاد إلى طرق مساهمة السياسات الاقتصادية الحالية في تحقيق النمو المستدام للمجتمع، ودور السياسات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 3.6% في النصف الأول من عام 2024، مع تحقيق القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 4.4%، مؤكداً أن هذا الأداء القوي يعكس التزام الدولة بتنويع الاقتصاد من خلال استراتيجيات مبتكرة تشمل التحول الرقمي والسياحة والاستدامة، وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تنويع الشركاء التجاريين وسلاسل الإمدادات في إطار سياسات التنويع الاقتصادي.

من جانبه، قال سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن المجلس الاقتصادي الرمضاني يعد منصة حيوية للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات، ويمثل فرصة لدعم روّاد الأعمال وتمكينهم اقتصادياً من خلال التعرف على أحدث التوجهات الاقتصادية والاستفادة من تجارب الخبراء.

وأكد السويدي أن دعم رواد الأعمال هو جزء أساسي من رؤية دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية عجمان 2030 وتوجهات دولة الإمارات.

ويأتي المجلس الرمضاني في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخلق بيئة محفزة للابتكار والاستثمار، تماشياً مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.