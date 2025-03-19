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إطلاق الدفعة الأولى من مركبات الشحن الكهربائية بميناء جبل علي

إطلاق الدفعة الأولى من مركبات الشحن الكهربائية بميناء جبل علي
19 مارس 2025 16:57


دبي (الاتحاد)
أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية في ميناء جبل علي، بالشراكة مع «إينرايد»، ما يمثل خطوة كبيرة نحو إزالة الانبعاثات الكربونية من عمليات محطات الحاويات.
وتعمل الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية على مدار الساعة، ومن المقرر أن تنقل أكثر من 204 آلاف حاوية سنوياً، لدعم جهود «دي بي ورلد» الهادفة إلى تسريع التحوّل نحو خدمات لوجستية أكثر ذكاء واستدامة.
وفي إطار شراكة بين «دي بي ورلد» و«إينرايد» تمّ توقيعها في مايو 2024، يهدف هذا المشروع إلى تحويل عمليات مناولة الحاويات داخل المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية في ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع أجندة الاستدامة في «دي بي ورلد» بنطاقها الأوسع، والتي تشمل تحويل أسطولها من المركبات الداخلية في المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية، وإبرام شراكات مبتكرة تهدف للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وستساهم هذه المبادرة في الحدّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنحو 14.600 طن، مقارنةً بالعمليات التي تعمل بالديزل، ما يدعم أهداف «دي بي ورلد» المستندة إلى العلم، وطموحها نحو تسهيل تدفق الحركة التجارية العالمية وجعلها أكثر تطوراً واستدامة.
وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: تُعدّ إزالة الكربون من عمليات الخدمات اللوجستية أولوية أساسية لدينا في موانئ دبي العالمية، حيث نركّز جهودنا على تحويل عملياتنا لتعمل بالطاقة الكهربائية، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والتعاون الوثيق مع شركائنا، مثل «إينرايد»، لدعم تحقيق أهدافنا في الحياد المناخي.
وقال روبرت فالك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «إينرايد»: تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة التحوّل المستدام، نظراً لنهجها السبّاق في الابتكار، ويمثل المشروع أولى خطواتنا المستقبلية نحو نشر أكبر مجموعة من قدرات النقل بالشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في الشرق الأوسط.
ويتم نشر أسطول المركبات الكهربائية عبر مراحل متعددة، تشمل المرحلة الأولية الدمج الكامل لمنظومة شركة «إينرايد»، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ومنصّة «إينرايد ساجا» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وفي وقت لاحق من هذا العام، تبدأ المرحلة التالية مع دخول دفعة ثانية من الشاحنات قيد التشغيل لتمكين الأسطول الكامل في عام 2026 من نقل 2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

 

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