«إكسبو الشارقة» يستعرض خططه المستقبلية ويكشف عن فعاليات جديدة لعام 2025



الشارقة (الاتحاد)

أكد مركز إكسبو الشارقة حرصه على مواصلة جهوده لتعزيز صناعة المعارض في الدولة بشكل عام وبالشارقة خاصة، والارتقاء بهذه الصناعة، بما يخدم نمو كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وغيرها، ويساعدها على توسيع إسهاماتها في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن عام 2025 يتضمن أجندة حافلة بالأحداث والمعارض المبتكرة والنوعية التي ينظمها المركز، وتتضمن فعاليات تعقد للمرة الأولى، وتغطي مختلف القطاعات الرئيسية، بما فيها الصناعة والنقل الذكي والتجارة والصحة والعطور والذهب والمجوهرات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المركز برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة المركز، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات بالمركز.

واستعرض الاجتماع الإنجازات التي حققها إكسبو الشارقة والمراكز التابعة له في كل من خورفكان والذيد العام الماضي، حيث نجح في تنظيم واستضافة 80 معرضاً رئيسياً، بزيادة بلغت نحو 60% مقارنة بعام 2023، وسجلت هذه الفعاليات مشاركات دولية وإقليمية واسعة من كبريات الشركات والعلامات التجارية، كما نجحت في استقطاب نحو 3 ملايين زائر من داخل الدولة وخارجها.

وتناول الاجتماع نتائج الفعاليات والمعارض التي نظمها مركز إكسبو الشارقة منذ بداية عام 2025، ومن أبرزها معرض ستيل فاب ومعرض الشارقة العقاري «إيكرس»، ومعرض جواهر الإمارات، إلى جانب مناقشة أهمية العمل على مضاعفة الجهود لتعزيز البنية التحتية للمركز وتطوير خدماته اللوجستية والتقنية، بما يعزز من كفاءة التنظيم، ويسهم في توفير تجارب متميزة للمشاركين والزوار تواكب أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات العالمية للمشاركة في المعارض، وتوسيع نطاق الفعاليات المستقبلية، وزيادة التنوع في الأحداث التي تستهدف قطاعات جديدة.

وأكد عبد الله سلطان العويس أن صناعة المعارض والمؤتمرات من أهم القطاعات الجاذبة والمساندة للاستثمارات الصناعية والتجارية والمحفزة لقطاع السياحة والسفر، إلى جانب دورها في زيادة التشابك بين الاقتصادات عبر الحدود، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وخدمة مجتمع الأعمال.

من جانبه، قال سيف محمد المدفع: إن «إكسبو الشارقة» يواصل تعزيز مكانته كمركز إقليمي ودولي رائد للمعارض والمؤتمرات، ويعمل في خططه السنوية على توجيه استراتيجيته، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي الوطنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والمشاركات الدولية الناجحة لجذب المزيد من العارضين الدوليين.