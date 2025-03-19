الإمارات تستعرض تقريرها حول إدارة الوقود والنفايات المشعة

فيينا (الاتحاد)

عرضت دولة الإمارات تقريرها الوطني الخامس حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة الذي تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرها بفيينا.

ويترأس وفد دولة الإمارات السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية، حيث يتكون الوفد من عدد من الجهات الإماراتية، مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة الإمارات للطاقة النووية، وغيرهما من الشركاء.

وقال السفير حمد الكعبي، تواصل الإمارات التزامها بأعلى معايير الأمان والأمن النووي، بما تتماشى مع التزاماتها الدولية وأفضل الممارسات، وتعكس مشاركتنا في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة التزامنا بالشفافية، والتعاون، وجهودنا المستمرة في إدارة النفايات. ومن خلال البنية التحتية القوية، وإطار رقابي فعال، واستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير استراتيجيات طويلة المدى، نضمن الأمان والاستدامة في إدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، مما يعزز سلامة مجتمعنا وحماية بيئتنا.

ويسلط التقرير الضوء على التدابير التشريعية والرقابية التي اتخذتها دولة الإمارات من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة.

وأصدرت «الهيئة» لوائح رقابية، مثل لائحة الوقاية الإشعاعية، والتصرف في النفايات المشعة، تمهيداً للتخلص منها في المرافق النووية، ولائحة إخراج المرافق من الخدمة، ولائحة التخلص من الوقود المُستهلَك والنفايات المشعة، وغيرها من اللوائح. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة نحو تطوير نظام متكامل لإدارة النفايات، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.