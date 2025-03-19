شراكة بين «الاتحاد للطيران» و«الخطوط الإثيوبية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت الناقلتان الوطنيتان لدولتي الإمارات وإثيوبيا «الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية» اليوم اتفاقية شراكة تجارية مشتركة من شأنها إحداث نقلة نوعية في الربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وتضم هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تم التوقيع عليها اليوم في مقر الخطوط الجوية الإثيوبية، اتفاقية للمشاركة بالرمز، مما سيوفر للمسافرين فرصاً أكبر للسفر بسلاسة إلى مجموعة متنوعة من الوجهات عبر شبكات الطيران الخاصة بالشركتين.

وفي إطار هذا التعاون، ستطلق الشركتان رحلات جديدة بين أبوظبي وأديس أبابا، مما يعزز الروابط ويعمق التعاون بين المنطقتين.

وستبدأ الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من مطار أديس أبابا بولي الدولي إلى مطار زايد الدولي في 15 يوليو المقبل، بينما ستطلق الاتحاد للطيران رحلات يومية إلى أديس أبابا اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ستتيح اتفاقية الشراكة الجديدة بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإثيوبية لكلا الشركتين التعاون في تطوير وتوسيع المسارات بين الإمارات وإثيوبيا، بالإضافة إلى تعزيز سبل التواصل عبر شبكاتهما.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن هذه الاتفاقية التجارية المشتركة خطوة مهمة لمسافري الشركتين، وسيساهم إطلاق الرحلات بين أديس أبابا وأبوظبي في ربط شبكاتنا المتوسعة، مما يتيح لضيوفنا الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة ومتزايدة من الوجهات عبر مراكزنا الرئيسية.

وتابع أن هذه الشراكة تفتح المجال لمزيد من التعاون في مجالات متعددة مثل برامج الولاء، والتدريب والشحن.

من جهته، قال مسفين تاسيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية، إن هذه الاتفاقية إنجاز مهم في جهودنا لتعزيز الربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية القوية ودفع النمو الاقتصادي بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أنه في إطار استراتيجيتنا لتعزيز الحضور العالمي للخطوط الجوية الإثيوبية، يمثل إطلاق رحلتنا الجديدة إلى أبوظبي وجهتنا الثالثة في الإمارات، بعد دبي والشارقة (الشحن)، ومع أكثر من 120 رحلة أسبوعية للركاب والبضائع إلى الشرق الأوسط ودول الخليج.

وتعكس الاتفاقية التزامًا مشتركًا بتقديم خيارات سفر موسعة ورحلة أكثر سلاسة للمسافرين بين أبرز الوجهات في أفريقيا عبر شبكة الخطوط الجوية الإثيوبية، مثل دار السلام في تنزانيا، وكمبالا في أوغندا، وكنشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولامباسا في زامبيا، وكذلك المدن الرئيسية في الإمارات وآسيا، بما في ذلك وجهات الاتحاد في باكستان وجنوب شرق آسيا، مثل كولومبو في سريلانكا، بالإضافة إلى الوجهات الجديدة مثل بنوم بنه في كمبوديا وكرابي في تايلاند.

وستُشغّل الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها باستخدام طائرات حديثة مثل بوينغ 777 وإيرباص A350-1000.



