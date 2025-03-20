«الإمارات للفرانشايز» تحصل على اعتماد المجلس العالمي للفرانشايز



أبوظبي (الاتحاد)

حصلت رابطة الإمارات للفرانشايز على الاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للفرانشايز (WFC) لتكون الرابطة المعتمدة للفرانشايز في دولة الإمارات.

جاء هذا الإنجاز، عقب مشاركة الرابطة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي للفرانشايز، والذي انعقد في مدينة ميريدا في المكسيك، ويهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع المهم، وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن 25 دولة حول العالم، من كبار الشخصيات والمسؤولين والمعنيين في مجال الامتياز التجاري.

وقالت نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ورئيسة مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز: يجسد هذا الاعتراف من المجلس العالمي للفرانشايز التزام الرابطة بالإسهام الفعّال في تطوير قطاع الامتياز، محلياً وعالمياً، كما يعكس حرص الرابطة على تعزيز الوعي بالإمكانات المبتكرة والمستدامة لهذا القطاع، إلى جانب فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال في دولة الإمارات والمستثمرين الشباب لاستكشاف مشاريع جديدة واعدة.

وأكدت أن رسالة الرابطة تنسجم مع الأهداف الوطنية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم نمو منظومة الأعمال المحلية وتوسعها عالمياً، مشددة على دور الرابطة في توفير خدمات مخصّصة تشمل الاستشارات والتوجيه الاستراتيجي لكل من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين في قطاع الفرانشايز.

كما تسعى الرابطة إلى تبني أفضل الممارسات داخل مجتمع الأعمال المحلي، وتعزيز دورها كحلقة وصل بين مانحي حق الامتياز والحاصلين على حق الامتياز، وبالتالي تشجيع العلامات التجارية المحلية على توسعها، محلياً وعالمياً، مع التركيز على دفع عجلة الابتكار والتميز والمساهمة في تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وتُعد الرابطة التي أسستها غرفة أبوظبي في عام 2014 مؤسسة مستقلة، حققت منذ تأسيسها العديد من الإنجازات، وشاركت في مؤتمرات ومعارض محلية ودولية، ونظمت منتديات وورش عمل تهدف إلى تعزيز وعي المجتمع بقطاع الامتياز.

وكانت رابطة الإمارات للفرانشايز قد انضمت إلى المجلس العالمي للفرانشايز في عام 2017 لتصبح أول رابطة فرانشايز في منطقة الخليج التي تحقق هذا الإنجاز.