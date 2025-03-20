الجمعة 21 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة عجمان» ووزارة الاقتصاد تبحثان تسهيل إصدار شهادات المنشأ

«غرفة عجمان» ووزارة الاقتصاد تبحثان تسهيل إصدار شهادات المنشأ
20 مارس 2025 17:43


عجمان (الاتحاد)
بحثت غرفة عجمان ووزارة الاقتصاد سبل التعاون المشترك لتنمية الصادرات، وتقديم خدمات متطورة تُسهل إصدار شهادات المنشأ، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنفيذ البرنامج الوطني «تصفير البيروقراطية الحكومية» وبهدف تعزيز حركة التجارة، وتيسير ومرونة إجراءات التصدير.
جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد في مركز ثرا لريادة الأعمال في منطقة الحرف بعجمان، بحضور محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وبدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، إلى جانب فيصل الخوري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وفاطمة العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات في غرفة عجمان.
وأشاد محمد الجناحي بجهود وزارة الاقتصاد في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة لنمو وتنافسية قطاع الأعمال، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في تعزيز الصادرات، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير خدمات رقمية لإصدار شهادات المنشأ، بما يساهم في رفع القدرات التنافسية لمنشآت القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز الربط والتكامل بين الجهات المعنية لتبادل الخبرات، وبحث سبل تبسيط وتقليص الإجراءات وتهيئة منظومة ذات كفاءة عالية تضمن المرونة والابتكار وتدعم سهولة ممارسة الأعمال مشددين على ضرورة عقد اجتماعات دورية مشتركة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات وتقديم الحلول.

أخبار ذات صلة
1549 منشأة صناعية في عجمان بنهاية 2024
«غرفة عجمان» تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024
غرفة عجمان
آخر الأخبار
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
الرياضة
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
اليوم 14:11
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
الرياضة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
اليوم 14:06
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
الرياضة
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
اليوم 14:03
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
الرياضة
«لقاء العمالقة» في بطولة الإمارات للخيول العربية
اليوم 14:00
ماكرون
الأخبار العالمية
ماكرون يعلن عن قمة جديدة بشأن أوكرانيا
اليوم 13:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©