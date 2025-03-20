«غرفة عجمان» ووزارة الاقتصاد تبحثان تسهيل إصدار شهادات المنشأ



عجمان (الاتحاد)

بحثت غرفة عجمان ووزارة الاقتصاد سبل التعاون المشترك لتنمية الصادرات، وتقديم خدمات متطورة تُسهل إصدار شهادات المنشأ، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنفيذ البرنامج الوطني «تصفير البيروقراطية الحكومية» وبهدف تعزيز حركة التجارة، وتيسير ومرونة إجراءات التصدير.

جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد في مركز ثرا لريادة الأعمال في منطقة الحرف بعجمان، بحضور محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، وبدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، إلى جانب فيصل الخوري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وفاطمة العوضي، مدير إدارة تقنية المعلومات في غرفة عجمان.

وأشاد محمد الجناحي بجهود وزارة الاقتصاد في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة لنمو وتنافسية قطاع الأعمال، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في تعزيز الصادرات، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير خدمات رقمية لإصدار شهادات المنشأ، بما يساهم في رفع القدرات التنافسية لمنشآت القطاع الخاص في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز الربط والتكامل بين الجهات المعنية لتبادل الخبرات، وبحث سبل تبسيط وتقليص الإجراءات وتهيئة منظومة ذات كفاءة عالية تضمن المرونة والابتكار وتدعم سهولة ممارسة الأعمال مشددين على ضرورة عقد اجتماعات دورية مشتركة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات وتقديم الحلول.