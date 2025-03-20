«طيران الإمارات» تستعد لأعداد قياسية من المسافرين خلال عطلة عيد الفطر



دبي (الاتحاد)

تتوقع طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين قبيل إجازة عيد الفطر المبارك على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي.

وتشير التوقعات إلى أن حركة المسافرين في المبنى 3 ستصل ذروتها أيام 28 و29 مارس الجاري، و5 و6 أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المغادرين عبر مطار دبي الدولي 80 ألف مسافر يومياً لقضاء عطلة الربيع وعيد الفطر المبارك.

ودعت طيران الإمارات عملاءها المسافرين من دبي لتخصيص وقت إضافي لرحلاتهم إلى المطار لتجنب أي تأخير محتمل، نظراً للازدحام المتوقع حول مداخل المبنى 3.

كما أوصت عملاءها بالوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد الرحلة، ومتابعة موعد صعودهم إلى الطائرة، لضمان وصولهم إلى بوابة المغادرة في الوقت المحدد.